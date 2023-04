Chieti, si suicida uno studente universitario tra bugie ed esami non dati

Chieti, uno studente universitario di 29 anni si toglie la vita: "La mia vita è inconcludente e inutile"

Ennesimo suicidio "per colpa" dell'università, o meglio, delle aspettative e dell'ansia da prestazione. Ieri, 6 aprile, a Chieti Scalo uno studente di 29 anni è stato trovato senza vita dalla sorella nell’appartamento in cui convivevano.

Il ragazzo si è suicidato e l'estremo gesto sembra essere riconducibile al rendimento accademico: le motivazioni, infatti, sarebbero quelle scritte nero su bianco dalla stessa vittima su un block notes di 42 pagine, dove avrebbe definito la sua vita "inconcludente e inutile", e dove avrebbe rivelato tutte le bugie che raccontava ai genitori sugli esami, in realtà non superati o mai affrontati.

Il 29enne, originario di Manduria in Puglia, studiava infatti Medicina e viveva a poche centinaia di metri dal campus universitario dove hanno hanno sede le facoltà mediche, nel Villaggio Mediterraneo. Prima del suicidio pare non ci sia stato alcun segnale che avrebbe potuto far presagire un simile epilogo.