Cina, Kris Wu accusato di stupro. Arrestato il re del pop di Pechino

La pop star sino-canadese Kris Wu e' stata arrestata dalla polizia di Pechino con l'accusa di stupro. Il trentenne cantante e attore e' finito nella bufera su internet nelle scorse settimane per le accuse mosse da una ragazza che si era rivolta a lui per opportunita' di carriera nel mondo dello spettacolo. Wu e' stato arrestato "in riposta alle informazioni pertinenti riportate su internet", rende noto la polizia, inclusa quella di avere "indotto giovani donne ad avere relazioni sessuali con lui".

Lo scandalo di Kris Wu: i brand internazionali lo mollano

Il caso della pop-star diventata famosa con il gruppo di K-pop Exo era scoppiato dopo l'intervista di una ragazza che ha dichiarato di essere stata costretta a bere alcolici a una festa di Wu e di essersi svegliata la mattina seguente nel suo letto. Wu, ha raccontato la giovane al portale NetEase, le ha detto che si sarebbe preso cura di lei, ma non ha mantenuto la promessa, e le aveva offerto 500 mila yuan (65 mila euro) per il suo silenzio. Secondo quanto da lei stessa dichiarato, almeno altre sette ragazze, alcune delle quali sotto i 18 anni, sono cadute nella stessa trappola. Dopo lo scandalo, alcuni grandi brand internazionali, come Louis Vuitton, Bulgari e Porsche hanno interrotto i legami con il cantante e attore, che ha ammesso di avere incontrato la ragazza, ma ha respinto le accuse.