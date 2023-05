City Angels Premio Campione 2023

I City Angels, associazione di volontari fondata a Milano da Mario Furlan hanno premiano uomini e donne che si sono fatti riconoscere per le loro azioni benevoli nella nostra società in sala Alessi di Palazzo Marino, sede del Comune con le istituzioni. La presentazione dell'evento di Rajae Bezzaz con i testimonial Edoardo Raspelli, Leonardo Manera, Enrico Beruschi, Stefano Chiodaroli, Alberto Camerini, Fede Asso, Alberto Fortis, Marco Ferradini, Tessa Gelisio, Alviero Martini, Ronnie Jones e Rosmy. Elenco dei premiati in dieci categorie:Campione per il cibo: Rav Igal Hazan Campione per l’accoglienza: Vittore De Carli Campione per il soccorso: Francesco Tambasco Campione per la musica: Franco Mussida Campione per i bambini: L’associazione Joy for Children Campione per lo sport: St. Ambroeus FC Campionessa per la pace: Matilde Leonardi Campionessa per la salute: Flavia Matrisciano Campione per la vita: Alessio Amoruso Campione per l’ambiente: Giorgio Biella Premio Campioncino al polo scolastico Alessandro Manzoni, di Milano

Servizio realizzato da Nick Zonna