Argentina: 20 morti e 74 ricoverati per una partita di cocaina tagliata male

Convulsioni e arresti cardiaci tra i consumatori

20 morti e 74 ricoverati con una grave intossicazione: è il tragico bilancio della diffusione di una partita di cocaina tagliata male a Buenos Aires, in Argentina. "Coloro che hanno acquistato la droga nelle ultime 24 ore devono buttarla", aveva raccomandato Sergio Berni, ministro della Sicurezza della provincia di Buenos Aires, ma i consumatori della sostanza hanno manifestato sintomi come violente convulsioni e arresti cardiaci fulminanti. La polizia ha effettuato perquisizioni nel sobborgo popolare di Tres de Febrero, nel nord-ovest della capitale argentina, nel tentativo di eliminare la cocaina letale dalla circolazione e non dover ulteriormente aggiornare il conto delle vittime.

Dai primi riscontri di laboratorio, è emersa la presenza di una componente utilizzata per il taglio della cocaina che attacca direttamente il sistema nervoso centrale: "Quando parliamo di cocaina cattiva, non ci riferiamo a cocaina marcia o scaduta", ha spiegato Berni, "bensì di droga tagliata con una sostanza tossica. Certi spacciatori la tagliano con sostanze non tossiche, come l'amido, altri ci mettono allucinogeni".