Coldiretti Avellino, Maria Tortoriello primo direttore "rosa" in Campania

Non solo una nomina, ma una grande novità nella storia della Coldiretti in Campania. Il consiglio della federazione provinciale dell'organismo di Avellino, presieduto da Francesco Acampora, ha conferito alla giovane Maria Tortoriello l’incarico di condirettore, accanto a Salvatore Loffreda, impegnato anche alla guida della federazione regionale di Coldiretti Campania. Dopo 76 anni dalla fondazione di Coldiretti, è la prima volta in Campania che il ruolo dirigenziale venga assegnato ad una donna.

Non un dirigente qualsiasi, ma una professionista che ha già dimostrato il suo valore nella principale organizzazione agricola. Quarant’anni appena compiuti, originaria di Buccino in provincia di Salerno, Maria Tortoriello si è laureata in Giurisprudenza all’Università degli studi di Salerno, poi avvocato e infine l’approdo in Coldiretti, dove ricopre l’incarico di responsabile degli Affari generali di Coldiretti Campania e di segretaria di Coldiretti Giovani Impresa Campania.

“Esprimo i migliori auguri di buon lavoro alla condirettrice -sottolinea il presidente Acampora- che ha tutte le competenze e la passione per proseguire nel rilancio di Coldiretti Avellino. Il patrimonio agricolo dell’Irpinia ha bisogno del forte protagonismo della nostra organizzazione, capace di incanalare le istanze delle imprese in un progetto comune e lungimirante. Un impegno che vede già da tempo la presenza costante di Maria Tortoriello, che ha accompagnato il rilancio dell’organizzazione giovanile”.

“Sono maturi i tempi -evidenzia il direttore Loffreda- per un percorso di crescita nella federazione di Coldiretti Avellino. L’incarico di condirettore a Maria Tortoriello è un gesto concreto di un’organizzazione che valorizza il merito e le competenze dei giovani. Una nuova leva di dirigenti oggi guida le federazioni provinciali della Coldiretti in Campania. Il passaggio alla condirezione per la Coldiretti Avellino non vedrà il mio disimpegno, anzi. La mia esperienza decennale resterà al servizio della federazione irpina".

“Sono onorata di assumere questo incarico -dichiara la neo condirettrice Maria Tortoriello- visto il profondo legame con l’Irpinia, un territorio che da anni seguo per conto di Coldiretti. Ringrazio il consiglio di federazione, il presidente Acampora e il direttore Loffreda per la fiducia che mi è stata accordata, che ripagherò con un rinnovato impegno. Sono convinta che la Coldiretti di Avellino abbia tutte le potenzialità per vivere una stagione da protagonista nei prossimi anni, in vista della nuova programmazione dei fondi comunitari e del nuovo modello agricolo che la nostra organizzazione sostiene in Campania".