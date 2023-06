Contrastare la calvizie si può. Ecco il metodo rivoluzionario “Hair again”

Hair Again, contro la calvizie: il metodo curativo di Riccardo Lodoli

Ormai Riccardo Lodoli con il metodo "Hair Again" ha davvero rivoluzionato il mondo dei capelli. Bye bye trapianto, arriva la protesi capillare che migliaia di uomini e donne hanno deciso di provare affidandosi al ventottenne romano.

“Abbiamo oltre mille clienti l’anno che si rivolgono a noi per problemi di calvizie e il nostro prodotto, un infoltimento non chirurgico, può davvero cambiare la vita a chi non ha capelli”, racconta Lodoli, "in due anni ha ampliato il proprio centro con nuovi investimenti e personale”.

Calvizie, addio al trapianto



I capelli Hair Again sono europei. “Scelgo personalmente i capelli ed è questo il valore aggiunto del nostro prodotto che sta convincendo sempre di più i clienti”, spiega Lodoli. Oltre mille persone ogni anno si rivolgono a lui per problemi di calvizie dicendo addio al trapianto e alle fastidiosissime cicatrici. “Il nostro risultato è ottimale su ogni cliente con ogni tipo di pettinatura ed esigenza. Soprattutto è adatto a tutte le tasche”, conclude.