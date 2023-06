Fabrizio Labanti: "Per curare le calvizie il trapianto di capelli non serve”

Calvizia, la scelta migliore è l'autotrapianto di capelli? Parola all'esperto

Quando una persona, uomo o donna che sia, si ritrova a dover fare i conti con la perdita dei propri capelli non è mai un bel momento. Sono moltissime le persone che sovrastimano l’importanza dei capelli e questo può essere pretesto di malesseri e sopratutto può portare chi ne è colpito ad accanirsi nella ricerca spasmodica di soluzioni terapeutiche che lasciano il tempo che trovano; il tutto contornato da un alone di speranza illogica che, in molti casi, non apporta nessun tipo di vantaggio.

L’italiano Fabrizio Labanti, hair designer di grandissimo successo e CEO di Benessere Capelli, ha trovato la soluzione a questo problema brevettando il suo Patch Cutaneo, ossia il primo trapianto di capelli non chirurgico, non invasivo e reversibile che nulla ha a che vedere con le comuni protesi.