Conte: "Distanze anche in famiglia. Più rigorosi per evitare chiusure"

Covid, Conte: anche in famiglia adottare comportamenti adeguati - "Abbiamo una rigorosa raccomandazione anche per le case private: anche in famiglia dobbiamo stare attenti. Se riceviamo amici e parenti stiamo attenti e manteniamo le distanze. Sono le situazioni in cui più si diffonde il contagio". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, uscendo da Palazzo Chigi per incontrare i giornalisti. Occorre, ha aggiunto, "adottare comportamenti appropriati anche in famiglia. Se vengono persone occasionalmente o familiari dall'altra parte della città ci possono essere occasioni di contagio e quindi la mascherina e le regole valgono anche in quel caso".



Covid, Conte: vado spesso in Parlamento, non mi sottraggo - "Dall'inizio della pandemia sono andato tantissime volte in Parlamento e continuerò a farlo. Ci sarò la settimana prossima e a fine mese tornerò ancora per il 'question premier' per rispondere alle domande. Non credo di poter essere accusato di sottrarmi: vado frequentemente in Parlamento". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, uscendo da Palazzo Chigi per incontrare i giornalisti, a proposito delle polemiche da parte dell'opposizione.



Covid, Conte: ho parlato con Sileri, nessuna polemica su Cts - "Ho parlato con Sileri, mi ha spiegato che non c'era nessuna polemica. Ha sempre apprezzato l'operato, la professionalità e la competenza di tutti i membri del Cts. Sono i nostri esperti, della comunità italiana, quotidianamente analizzano i dati e lo fanno gratuitamente. Nessuna volontà di polemica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, uscendo da Palazzo Chigi per incontrare i giornalisti. "C'erano - ha aggiunto - un paio di profili su cui c'è una riflessione in atto, ma nessuna polemica".



Covid, Conte: Regioni potranno adottare misure più restrittive - "Abbiamo ritenuto opportuno e necessario recuperare quel rapporto tra stato e regioni costruito nella fase più dura: potranno adottare misuree più restrittive e mentre saranno limitate nelle misure di allentamento" che potranno essere decise solo di concerto con il Ministero della Salute. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, uscendo da Palazzo Chigi per incontrare i giornalisti.



Covid, Conte: proroga emergenza per risalita curva contagi - "C'è una risalita della curva di contagio, da qui la decisione di prorogare l'emergenza al 31 gennaio". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, uscendo da Palazzo Chigi per incontrare i giornalisti.



Covid, Conte: mascherine per evitare restrizioni su attività - L'obbligo di mascherina anche all'aperto è stato preso perché "vogliamo evitare nuove misure più restrittive per attività commerciali e sociali". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, uscendo da Palazzo Chigi per incontrare i giornalisti.



Covid, Conte: indossare mascherine sempre se non si è isolati - "Abbiamo introdotto una misura più rigorosa e cioè le mascherine d'ora in poi dobbiamo portarle quando si esce di casa e indossarle in ogni caso a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento, ad esempio se si è in montagna isolati. Per il resto va portata e indossata". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, uscendo da Palazzo Chigi per incontrare i giornalisti.



Covid, Conte: nuove norme oggi in vigore, si applicano da domani - Le norme previste dal dl approvato oggi dal Cdm saranno "in vigore già questa sera e da domani si applicheranno". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, uscendo da Palazzo Chigi per incontrare i giornalisti.



Covid: Speranza, nuovi lockdown? Lavoriamo per evitarli - Ci saranno nuove zone rosse o lockdown locali? "Valutiamo giorno per giorno il quadro epidemiologico e siamo al lavoro per evitarlo. Anche perche' ogni lockdown ha un corso". Cosi' il ministro della Salute Roberto Speranza risponde ai cronisti a margine del congresso della Fimmg a Villasimius. "Nessuno sa - ha pero' precisato - come saranno i dati tra 3 o 4 settimane. Nessuno ha la certezza di quello che accadra', dipende dai comportamenti delle persone. Per questo il lavaggio delle mani, evitare assembramenti, l'uso della mascherina che abbiamo rafforzato con le nuove norme, sono la chiave con cui provare a battere questo virus. E lavoriamo giorno e notte perche' si eviti un lockdown nazionale".

Covid: Speranza, bene test rapidi in studi medici - "La disponibilita' dei medici di famiglia a fare test rapidi nei loro studi e' uno straordinario messaggio al paese. Lo Stato e le Regioni devono mettersi subito al lavoro per garantire condizioni di massima sicurezza". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto al congresso della Fimmg a Villasimius. "Non possiamo dirvi 'fate i test ma non ci sono le mascherine'", ha detto Speranza alla platea di medici di medicina generale. "Per questo, quei 235 milioni approvati e che servono per portare la diagnostica di primo livello nei vostri studi devono arrivare subito, perche' servono oggi".

Covid: Speranza, mascherina va portata sempre - "La mascherina va portata sempre, sia al chiuso che all'aperto. La nuova disposizione prevede questo". Lo ha chiarito il ministro della Salute Roberto Speranza a margine del congresso Fimmg a Villasimius. "Certo - ha aggiunto - che se uno va a fare una passeggiata da solo in un bosco e' comprensibile che se la possa togliere, ma l'obbligo di mascherina anche all'aperto e' un appello alla responsabilita' civica. Non credo che la chiave sia di tipo securitario: con il lockdown le persone hanno capito la sfida enorme, anche oggi dobbiamo essere uniti e all'altezza".

Covid: Speranza, troppe regole rallentano Paese? Una cavolata - "Chi dice che avere meno sicurezza sanitaria fa correre il paese dice una cavolata, una mera bugia. Un paese che sta meglio sul piano sanitario puo' crescere di piu'". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al congresso Fimmg a Villasimius. "Non facciamoci incastrare da questo gioco - ha aggiunto - di chi dice troppe regole, troppi vincoli, come possiamo ripartire? E' il contrario, si riparte se garantiamo la sicurezza e il benessere alle persone".