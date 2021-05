Coppia gay aggredita a Palermo, frattura al naso

Il giovane torinese di 29 anni, aggredito ieri a Palermo mentre passeggiava col compagno, e' stato trasportato dai sanitari all'ospedale Civico di Palermo. Ha una frattura al naso e diverse ecchimosi al volto. La prognosi e' di 25 giorni, e non venti come scritto in precedenza. Sarebbe stato colpito ripetutamente al volto con diversi pugni. "Sono stati eseguiti tutti gli accertamenti - dicono i medici dell'ospedale - e tutte le indagini diagnostiche e poi e' stato dimesso".