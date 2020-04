Coronavirus. 1.615 contagiati, 610 vittime. Meno pazienti in terapia intensiva

Coronavirus, Borrelli: i positivi sono 96.877. +1.615 da ieri - I positivi al coronavirus oggi in Italia sono 96.877, 1.615 in più rispetto a ieri. E' il dato fornito oggi in conferenza stampa dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Da inizio emergenza i casi di coronavirus - che includono anche i guariti e le vittime - sono stati 143.626: 4.204 in più rispetto a ieri.

Coronavirus, 3605 i pazienti in terapia intensiva - Oggi sono 3.605 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 88 in meno rispetto a ieri. E' il dato fornito dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel consueto punto stampa delle 18 sull'emergenza coronavirus. Dei 96.877 pazienti attualmente positivi, 28.399 sono ricoverati con sintomi, 3.605 in terapia intensiva e 64.873 si trovano in isolamento domiciliare.

Coronavirus, Borrelli: oggi 610 vittime - Le vittime nelle ultime 24ore sono state 610. E' il dato fornito dal Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli nel corso del consueto punto stampa sull'emergenza coronavirus. I decessi tornano a salire: erano stati 542 ieri.

Coronavirus, Borrelli: i guariti sfiorano quota 2mila - Sono oggi 1.979 le persone guarite per un totale di guariti, da inizio emergenza, di 28.470. Questi i dati forniti dal Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel consueto punto stampa delle 18. Ieri i guariti erano stati 2.162.