Coronavirus: 187 nuovi casi e 21 decessi in Italia

Sono 187 i nuovi casi registrati oggi, 1 luglio, contro i 142 di ieri, ma con più tamponi, che oggi sono 55.366 contro i 48.273 di ieri. La Regione Marche ha infatti comunicato il ricalcolo: 4 decessi precedentemente segnalati non risultano classificabili come Covid-19 positivi. La Regione Puglia ha eliminato 1 caso duplicato. La Lombardia registra +109 rispetto al +62 di ieri. Il totale delle persone colpite dal Covid-19 in Italia è pari a 240.760. Per quanto riguarda i decessi, ieri erano 23, oggi sono diminuiti a 21 per un totale di 34.788 vittime. Salgono ancora i guariti: oggi sono 190.711 contro i 190.248 di ieri. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.