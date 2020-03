Coronavirus, 25 medici morti e 5 mila contagiati. "Scudo penale o non operiamo più"

Il Coronavirus oltre a pazienti normali sta facendo ammalare e anche morire molti dottori. Medici e infermieri contagiati - scrive il Fatto Quotidiano - continuano ad aumentare. Ieri sono saliti a 5.760, più 549 rispetto al giorno precedente. Un balzo del 10,5% in ventiquattr’ore. Nel solo Lazio si contavano ieri altri 51 camici bianchi infettati, tra ospedalieri, medici di famiglia e del 118. Di questi circa otto del reparto di oculistica dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma: tutti positivi insieme a una decina di infermieri, il reparto è stato chiuso. Ora alcuni sono ricoverati allo Spallanzani, altri in isolamento a casa. E si allunga l’elenco dei morti, aggiornato quotidianamente dalla Federazione degli Ordini dei medici: 25 vittime. Oltre a questo, con il decreto entrato in vigore anche chi è impegnato in reparti non Covid-19 può essere chiamato ad aiutare i colleghi in prima linea, senza potersi rifiutare e con il rischio di commettere errori dovuti al fatto che non è esattamente il settore di competenza non essendo infettivologi. Questo potrebbe portare a processi in campo civile e per questo i medici chiedono "lo scudo penale", altrimenti minacciano di non operare più.