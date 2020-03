Coronavirus, 3651 contagiati in più. Aumentano i guariti. 70.065 positivi

Coronavirus, oggi 1.434 guariti, il più alto da una settimana

"Sono 70.065 i pazienti positivi, 3.651 in piu' da ieri". Questi i dati di oggi, che torna a comunicare dopo un periodo di indigenza, Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, in conferenza sul coronavirus. Sono 3.856 le persone in terapia intensiva e più di 10mila le persone decedute in questa emergenza. Il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel consueto punto stampa ha spiegato che oggi sono stati registrati 889 decessi che così salgono a 10.023.

Oggi sono 1.434 le persone risultate positive al coronavirus e ora dichiarate guarite. Un numero significativo: è infatti il più alto da una settimana. Addirittura oltre il doppio rispetto al solo dato di ieri, stando al dato comunicato oggi dal capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli (tornato in sede dopo un paio di giorni di assenza per una leggera indisposizione non legata al Copvid-19). Ieri i guariti erano stati indicati nel numero dii 589.

"Stamattina con un volo dell'aviazione tedesca sono stati trasferiti a Colonia 6 pazienti che erano in rianimazione nell'ospedale di Bergamo. Devo ringraziare la Repubblica tedesca per la solidarieta' dimostrata: al momento sono 12 i pazienti in rianimazione in Germania". Ha detto Borrelli

"Se non fossero state prese certe misure oggi avremmo ben altri numeri e le difficolta' di alcune strutture sanitarie sarebbero ancora piu' drammatiche. Ci saremmo trovati di fronte ad una situazione insostenibile". Ha specificato il commissario all'emergenza coronavirus.