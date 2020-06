Coronavirus: oggi 333 casi e 66 morti, salgono le terapie intensive

Coronavirus: oggi 333 casi e 66 morti

Stabili i nuovi contagi in Italia: 333 oggi contro i 329 di ieri (in gran parte, 216, in Lombardia), per un totale che sale a 238.159. In aumento invece i decessi, 66 contro i 43 di ieri: il numero complessivo delle vittime arriva cosi' a 34.514. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione Civile. I guariti sono 1.089 (ieri 929), per un totale di 180.544.

Coronavirus, dieci regioni senza decessi nelle ultime 24 ore

Prosegue il calo del numero degli attualmente positivi, 824 in meno oggi, 23.101 in totale. In 10 regioni non si registrano decessi nelle ultime 24 ore: Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata.

Coronavirus, salgono le terapie intensive

Piccolo campanello d'allarme per le terapie intensive: dopo 76 giorni consecutivi di diminuzione, oggi sono 5 piu' di ieri, 168 totali. E' dal 3 aprile, giorno del picco con 4.068 posti letto occupati, che si assisteva a un continuo calo. Che prosegue, invece, per i posti letto nei reparti ordinari, 246 in meno oggi, 2.867 in tutto. I pazienti in isolamento domiciliare sono 20.066. Infine, in calo il numero dei tamponi: 58.154 contro i 77.701 di ieri.