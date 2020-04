Coronavirus, addio al "medico degli anziani" Carlo Vergani, aveva 82 anni

Coronavirus: addio al "medico degli anziani" Carlo Vergani, padre del collaboratore di Affaritaliani.it Ernesto Vergani

Il Coronavirus non guarda in faccia a nessuno. Le vittime in Italia sono tantissime e di tutte le categorie ed età. Ma il settore che sta facendo riscontrare un numero di morti da record è quello dei medici. Alla triste lista si aggiunge anche Carlo Vergani, il "medico dei vecchi", aveva 82 anni, rivoluzionò il modo di pensare gli anziani, facendo studi sulla longevità. Il geriatra - come riporta il Corriere della Sera - è morto come tanti anziani in questi giorni, solo e senza un saluto. Era in ospedale per un intervento al cuore, ordinaria manutenzione aveva detto in famiglia. Alla fine ha deciso il Covid. Vergani aveva 82 anni.

Era uno dei maggiori esperti italiani dei problemi relativi all’invecchiamento e dei disturbi cognitivi legati all’età avanzata. Credeva nel medico della persona, nell’assistenza continuativa, integrata, sociosanitaria, con una rete di servizi sul territorio. Aveva intuito tra i primi la rivoluzione della nuova longevità nell’apprendistato in America, ricercatore al Medical Center di San Francisco. «Bisogna esplorare le ragioni biologiche della speranza nell’invecchiamento», gli aveva detto il padre della geriatria, Robert Butler.

Si batteva per la vecchiaia positiva, per la longevità intesa come risorsa, non solo come problema. Ma aveva un’idea precisa dei limiti dell’assistenza e delle anomalie del sistema sanitario. «È inadeguato, va riformato. Oggi i pronto soccorso sono affollati di anziani che in troppi casi non trovano i servizi sul territorio o ignorano le modalità per accedervi». La vecchiaia, diceva, è la soglia di una nuova avventura. Poi è arrivato il Covid.

Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino e la redazione esprimono le più sentite condoglianze al collaboratore Ernesto Vergani per la perdita del papà e si stringono intorno alla famiglia.