Coronavirus, al via la app che mappa i positivi. In Lombardia si può già usare

Il Coronavirus si combatte anche con la tecnologia. Sta per diventare realtà la app che segue il percorso dei contagiati, si comincia a sperimentarla in Lombardia, la regione più colpita e con il maggior numero di positivi. Qualcosa si muove, - scrive il Corriere della Sera - anche se l’uso della tecnologia nella lotta al coronavirus non vede ancora strategie comuni. La Regione più flagellata dal virus aggiorna l’applicazione allertaLOM, sviluppata dalla holding regionale Aria Spa, per raccogliere informazioni sul grado di contagio della popolazione. Una volta scaricata, l’app—realizzata in collaborazione con l’infettivologo Raffaele Bruno e il virologo Fausto Baldanti del Policlinico San Matteo e dell’Università di Pavia—propone un questionario su caratteristiche (età, condizione medica, ecc.), abitudini durante il lockdown (tragitto per andare in ufficio o smart working?), eventuali sintomi (perdita di gusto e/o olfatto, ecc.).

"È un triage a distanza che ha l’obiettivo di scovare il numero dei veri contagiati e di individuare i quartieri in cui si sta diffondendo di più il virus», spiega Fabrizio Sala, assessore per l’Innovazione della Lombardia. La decisione di usare una app già esistente? «È già stata scaricata e usata da 60mila utenti ed è in capo alla Protezione civile regiona le». I dati vengono raccolti in forma anonima: la posizione dell’utente è dedotta dal codice di avviamento postale e in nessun modo le risposte vengono collegate ai dati personali o al numero di telefono. I cittadini non ricevono alcuna indicazione né risposta in base alle informazioni che hanno inserito, ma contribuiscono a fare chiarezza sulla diffusione del Covid-19.