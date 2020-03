Coronavirus, altre 11mila persone denunciate. Sospesi 20 esercizi commerciali

CORONAVIRUS: VIMINALE, 'IERI OLTRE 11MILA DENUNCIATI' - Sono state 11.068 le persone denunciate nella giornata di ieri nel corso dei controlli per l'emergenza coronavirus. Sono i dati, diffusi dal Viminale, in relazione alle attività delle Forze di polizia per il contenimento del contagio.

CORONAVIRUS: VIMINALE, DALL'11 MARZO OLTRE 1,8 MLN CONTROLLATI, QUASI 84MILA DENUNCIATI - Con gli accertamenti della giornata di ieri salgono a 1.858.697 le persone controllate, in relazione alle misure per il contenimento del contagio da coronavirus, dall'11 al 21 marzo scorsi. E' quanto emerge dai dati, diffusi dal Viminale, in relazione alle attività delle Forze di polizia per l'emergenza coronavirus. Sono state denunciate 82.041 persone ex articolo 650 codice penale (inosservanza provvedimenti autorità) 1.943 le denunce ex articolo 495 codice penale (falsa attestazione), 910.023 gli esercizi commerciali controllati e 2.119 i titolari denunciati.

CORONAVIRUS: VIMINALE, 'IERI DENUNCIATI 142 NEGOZIANTI, SOSPESI 20 ESERCIZI' - Gli esercizi commerciali controllati nella giornata di ieri sono stati 75.362: sono stati denunciati 142 esercenti ed è stata sospesa l'attività di 20 esercizi commerciali. E' quanto emerge dai dati, diffusi dal Viminale, in relazione alle attività delle Forze di polizia per l'emergenza coronavirus.