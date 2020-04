Coronavirus, anestesista ravennate finisce sul Time come simbolo dei medici

Mani a sistemarsi il cappuccio della tuta bianca, occhi fissi sull'obiettivo e un volto concentrato tipico di chi, come lui, sta combattendo notte e giorno contro il coronavirus. Un anestesista di Ravenna 42enne, Francesco Menchise, medico nel reparto di terapia intensiva Covid-19 dell’ospedale Santa Maria delle Croci, e per il Time il simbolo degli "eroi in prima linea". La rivista dedica, infatti, il servizio di copertina a "storie di lavoratori coraggiosi che rischiano la vita per salvare la nostra".

La copertina

"Quasi tutte le settimane - spiega il magazine fondato nel 1923 - decidere cosa mettere in copertina è oggetto di un grande dibattito interno, questa settimana è stato semplice: la lotta condotta in larga misura dai soccorritori in prima linea, dagli operatori sanitari che rischiano la vita alle persone che effettuano consegne, dai dipendenti delle farmacie ai medici legali che si trovano ad affrontare una conta dei morti da tempo di guerra. Questo numero è dedicato a loro". In Italia sono più di 100 i medici che hanno perso la vita dopo aver contratto il Coronavirus. Un tributo di sangue pagato anche da 23 infermieri.