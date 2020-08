Coronavirus, Briatore dimesso. Farà la quarantena dalla Santanchè

Flavio Briatore è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove era risultato positivo al coronavirus. L'imprenditore ha lasciato il nosocomio, dirigendosi verso casa dell'amica e socia Daniela Santanchè, luogo in cui passerà l'isolamento.

"14 giorni passano veloci...". E' quanto ha scritto su Instagram da Flavio Briatore, postando una foto con il figlio Falco Nathan. Il riferimento e' alle due settimane di quarantena che attendono l'imprenditore positivo al coronavirus. Briatore, 70 anni, era stato ricoverato lunedi' scorso, per una prostatite (come aveva fatto sapere lui stesso), ed era risultato positivo al covid-19. L'annuncio delle dimissioni di Briatore era stato dato ieri dallo stesso San Raffaele, che in una nota aveva spiegato come "le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positivita' al Coronavirus SARS-Cov-2".