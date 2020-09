Coronavirus, Briatore sbotta: "Mi avete rotto.Non ho contagiato io Berlusconi"

Flavio Briatore è tornato al centro del dibattito sui contagi in Sardegna dopo la notizia di ieri sera, anche Berlusconi e famiglia positivi al Coronavirus. E in un attimo, appena la notizia compare su tutti i siti, - si legge sulla Stampa - ripartono le condivisioni del video girato da Flavio Briatore nel giardino di Villa Certosa insieme «all’amico Silvio». Commenti a raffica e ironia che stonano con le notizie sulle condizioni di salute dell’ex premier e del patron del Billionaire, che adesso si trova in quarantena a casa della senatrice di Fratelli d'Italia e socia del Twiga, Daniela Santanchè.

"Ho saputo poco fa della notizia - spiega alla Stampa Briatore -, sono molto dispiaciuto per lui. Gli auguro di superare il più velocemente possibile anche questa situazione. Spero che guarisca presto. Ancora non ci siamo sentiti, ci sarà tempo nei prossimi giorni per fare quattro chiacchiere. Silvio è un uomo tosto, sono certo che avrà la capacità di superare il virus con la solita forza. E poi è assistito da un’equipe medica di grande valore che lo terrà sotto controllo continuamente e gli assicurerà le cure migliori. Non ha certo bisogno dei miei consigli". Alla domanda, se fosse stato lui a contagiarlo Briatore sbotta: "Ma che c’entra? Non credo che dipenda da quel nostro incontro… E adesso mi avete rotto".