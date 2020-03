Cronache

Giorgio Armani Coronavirus, gli stabilimenti Armani convertiti per produrre camici monouso Giorgio Armani continua la sua lotta in prima linea contro il coronavirus. Dopo aver già in passato donato un milione e 250 mila euro agli ospedali Luigi Sacco, San Raffaele e Istituto dei Tumori di Milano, Spallanzani di Roma e Protezione Civile, lo stilista ha deciso di convertire tutti i propri stabilimenti produttivi italiani nella produzione di camici monouso destinati alla protezione individuale degli operatori sanitari impegnati a fronteggiare il Covid-19.