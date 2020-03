Coronavirus, guarita "nonna di ferro", a 81 anni ha battuto la malattia

Coronavirus sconfitto da "nonna di ferro", una 81enne di Borghetto Lodigiano risultata positiva al test è guarita in appena una settimana e adesso può tornare a casa lanciando un messaggio di speranza, dal coronavirus si può guarire anche in età avanzata. I medici dell’ospedale San Matteo di Pavia l’hanno definita “nonna di ferro“. Armanda Bottini Campolunghi, 82 anni da compiere il 30 aprile, è riuscita a guarire dal coronavirus dopo appena una settimana di cure nel reparto Malattie infettive del nosocomio pavese. La signora, vedova da un paio d’anni, che da dicembre abita a Borghetto Lodigiano, in una casetta adiacente a quella dove vive la figlia con il marito e il nipote, dopo una vita passata a Chignolo Po, paese in provincia di Pavia a una manciata di chilometri dal confine lodigiano, si era improvvisamente sentita male mentre si trovava a tavola con i suoi parenti. Ha lottato con tutte le sue forze per recuperare al più presto e tornare a casa dalla sua famiglia.