Coronavirus, isolati i super anticorpi. Una svolta per nuovi farmaci e vaccini

CORONAVIRUS, ISOLATI GLI ANTICORPI PIU' EFFICACI TRA QUELLI PRELEVATI FINORA

Isolati gli anticorpi che ad ora mostrano di essere i piu' efficaci contro il nuovo coronavirus, fra tutti quelli prelevati dai malati di Covid-19. Identificati alla Columbia Univesity di New York e pubblicati sulla rivista Nature, potrebbero potenzialmente essere prodotti su larga scala e dare una spinta alla ricerca di nuovi farmaci e vaccini. Lo indicano i test finora condotti sugli animali, ma i dati definitivi potranno arrivare dai test sull'uomo.

Sebbene diversi farmaci e vaccini contro Covid-19 siano in fase di sperimentazione clinica, potrebbero non essere pronti ancora per diversi mesi. Nel frattempo, gli anticorpi neutralizzanti prodotti dai pazienti con Covid potrebbero essere usati per trattare altri malati o addirittura prevenire l'infezione nelle persone esposte al virus. Ebbene, lo sviluppo e l'approvazione di anticorpi come trattamento di solito richiede meno tempo rispetto ai farmaci convenzionali. Questo approccio è simile a quello del plasma dei guariti (il cosiddetto siero convalescente), ma potenzialmente più efficace, spiegano i ricercatori.

Il siero convalescente, infatti, contiene una varietà di anticorpi , ma poiché ogni paziente ha una risposta immunitaria diversa, il plasma ricco di anticorpi utilizzato per trattare un paziente può essere notevolmente diverso da quello somministrato a un altro, con concentrazioni e intensità variabili di anticorpi neutralizzanti. Il team di Ho, che dirige l'Aaron Diamond Aids Research Center, con la pandemia si è concentrato su Covid-19. "La maggior parte dei membri del mio team praticamente lavora senza sosta 24 ore su 24, 7 giorni su 7", afferma Ho. I ricercatori hanno avuto facile accesso ai campioni di sangue di pazienti con malattia moderata e grave trattati all'Irving Medical Center di New York City, epicentro della pandemia in Usa all'inizio di quest'anno.

"C'era un sacco di materiale clinico e questo ci ha permesso di selezionare i casi migliori da cui isolare questi anticorpi", afferma Ho. Il suo team ha scoperto che, sebbene molti pazienti infetti producano quantità significative di anticorpi, la qualità di questi anticorpi varia. Nei pazienti studiati, quelli con patologie gravi che richiedono ventilazione meccanica hanno prodotto gli anticorpipiù fortemente neutralizzanti. "Pensiamo che i pazienti più gravemente malati abbiano 'incontrato' più virus e per un periodo di tempo più lungo, il che ha permesso al loro sistema immunitario di dare una risposta più solida", afferma Ho. "Un fenomeno simile a quello che abbiamo imparato dall'esperienza sull'Hiv". ù

La maggior parte degli anticorpi anti-Sars-Cov-2 si lega alla glicoproteina Spike. Alcuni degli anticorpi più potenti erano diretti al dominio di legame del recettore (dove il virus si attacca alle cellule umane), ma altri erano diretti alla regione N-terminale della proteina Spike. Il team della Columbia ha identificato una varietà più diversificata di anticorpi rispetto ai precedenti studi, inclusi nuovi anticorpi unici che non sono stati descritti in precedenza. "Questi risultati mostrano quali siti sono i più vulnerabili", afferma Ho. "L'uso di un cocktail di anticorpi diversi diretti a diversi siti della proteina Spike aiuterà a far sì che il virus non diventi resistente al trattamento", aggiunge.

"Abbiamo anche scoperto che questi potenti anticorpi non sono troppo difficili da generare per il sistema immunitario. Ciò fa ben sperare per lo sviluppo del vaccino", afferma l'esperto. "I vaccini che provocano forti anticorpi neutralizzanti dovrebbero infatti fornire una solida protezione contro il virus". Il team ora sta indagando sull'efficacia di questi anticorpi in altri animali, prima di arrivare a sperimentare lo stesso approccio in pazienti con Covid-19.