Coronavirus, il Gruppo Menarini dona gel a strutture ospedaliere ed operatori

In piena emergenza Coronavirus, il Gruppo Menarini -colosso internazionale con radici presso la Farmacia Internazionale di Napoli nel 1886- realizzerà, nello stabilimento di Firenze dedicato ai farmaci in gel, la produzione di disinfettante che sarà donato alle strutture e agli operatori impegnati in prima linea nella lotta contro il Covid-19.

“Da più parti -si legge nella email inviata ai dipendenti dai vertici dell'azienza (a sinistra Lucia Aleotti, al centro il presidente, lo svizzero Eric Cornut, a destra Giovanni Aleotti)- ci giungono gli appelli accorati di tanti ospedali e operatori sanitari, ma anche di forze dell'ordine e servizi pubblici, che non riescono ad approvvigionarsi di presidi essenziali in questa battaglia, quali gel disinfettante e mascherine”. Da qui la decisione di produrre il gel disinfettante “esclusivamente allo scopo di donarlo alle strutture e agli operatori impegnati in prima linea nella lotta contro il Covid-19, quale segno di ringraziamento da parte di tutti noi per l'immane lavoro che stanno facendo, e per aiutarli a lavorare in maggiore sicurezza. La capacità produttiva del nostro stabilimento, grazie all'impegno di tutte le persone impegnate nella produzione, ci permetterà di fornire gratuitamente, ogni settimana, come minimo, 5 tonnellate di gel disinfettante, indispensabile per limitare i contagi soprattutto nelle strutture più esposte al rischio. I nostri tecnici sono al lavoro per poter incrementare queste quantità e sono confidenti di farcela già a breve”.