Coronavirus 'No al tampone a 4 pazienti con polmonite.Serve certezza contagio'

Il Coronavirus spaventa tutti. L'Italia lotta con tutte le sue forze per sconfiggere questo virus sconosciuto. In prima linea ci sono i medici, prima ancora di quelli in ospedale ci sono quelli che i pazienti li conoscono da vicino, i medici di base. Proprio uno di questi lancia un allarme: "Ho quattro pazienti con polmonite interstiziale, ma non gli fanno il tampone - spiega Claudio Bramini al Fatto Quotidiano - ho chiamato io stesso i numeri della sanità pubblica in Piemonte, ma non c'è niente da fare. Mi dicono che la febbre a 38 e mezzo o 39 non basta, serve la certezza di un contatto con un paziente positivo. Ma come si può avere la certezza?".