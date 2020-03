Coronavirus, nuova lieve frenata dei contagiati: 3.491. Oltre 7mila vittime

Coronavirus:superate 7mila vittime, 683 in piu' di ieri - Superati i 7mila morti in Italia a causa del Coronavirus. Sono complessivamente 7.503 le vittime, con un aumento rispetto a ieri di 683. Martedi' l'aumento era stato di 743. Il dato e' stato reso noto dalla Protezione Civile.



Coronavirus: 57.521 i malati, 3.491 piu' di ieri - Sono complessivamente 57.521 i malati di Coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 3.491. Martedi' l'incremento era stato di 3.612. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 74.386. Il dato e' stato fornito dalla Protezione Civile.



Coronavirus: 9.362 i guariti, 1.036 piu' di ieri - Sono 9.362 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il Coronavirus, 1.036 in piu' di ieri. Il dato e' stato reso noto dalla Protezione Civile nel corso della conferenza stampa alla quale non e' presente Angelo Borrelli che ha accusato uno stato febbrile. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 894.