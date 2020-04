Coronavirus, oltre un milione di casi nel mondo e la Spagna supera l'Italia

Coronavirus, i contagi nel mondo

In tutto il mondo, i casi accertati di contagio da coronavirus hanno superato il milione, secondo quanto affermato dalla Johns Hopkins University, fra i più validi istituti che stanno monitaorando la diffusione della pandemia in base ai dati forniti dalle autorità nazionali. La metà dei casi, mezzo milione, è registrata in Europa, anche se al primo posto si confermano gli Stati Uniti con 245mila contagi. A seguire c'è la Spagna che da oggi ha superato l'Italia con un totale di 117.710 casi accertati. Intanto, il numero dei morti ha superato i 53mila.

Coronavirus, la Spagna supera l'Italia

L'emergenza in Spagna cresce di ora in ora. I decessi hanno superato i 10mila, e il numero totale di contagiati ha superato quello dell'Italia. Come ha annunciato l'edizione online di El Pais, nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Spagna 932 decessi, per un totale di 10.935, secondo i dati forniti dal ministero della Salute. I casi positivi sono 117.710, i guariti oltre 30.000 e i ricoverati in ospedale più di 56.000.

Soltanto nella giornata di ieri, altre 7.472 persone sono risultate positive ai tamponi da coronavirus. Secondo dati riportati dai media spagnoli, solo nella regione di Madrid, che è la più colpita, si contano 4.483 decessi (sul totale nazionale di 10.935) e 34.188 casi (sul totale nazione di oltre 117mila). Sempre dalla capitale arrivano anche le notizie di 13.850 persone guarite (sul totale nazionale di 30.513).

Coronavirus: in Cina 31 nuovi casi accertati e 60 asintomatici

La Cina conta 31 nuovi casi accertati di contagio da coronavirus - dei quali 29 provenienti dall’estero e 2 sviluppatisi localmente - e 60 nuovi casi asintomatici. In totale, sono 81.620 i casi accertati dall’inizio dell’epidemia, secondo l’ultimo bollettino della Commissione Nazionale per la Sanità cinese, di cui 1.727 ancora ricoverati, e il numero di decessi sale a quota 3.322. Il numero totale dei casi di contagio asintomatici è di 1.027, tra cui 221 importati dall’estero.

La Germania supera la Cina per contagi

In Germania si sono superati i mille decessi per il coronavirus, secondo il bilancio fatto dalla Dpa sulla base dei dati forniti dai 16 lander. Ieri il numero delle vittime era 856. Mentre il numero totale dei casi confermati è salito a 79.400 dai 72.600 di ieri, ma le stime della Johns Hopkins University parlano di 84.600 casi, portando la Germania a superare per numero di contagi la Cina, che al momento ne conta 82.432. La regione più duramente colpita è la Baviera con 19.100 casi. Secondo quanto riferito dal Robert Koch Institute al giornale Sueddeutsche Zeitung sono 2.300 gli addetti sanitari risultati positivi al test.