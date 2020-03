Coronavirus,oltre 26mila malati,2.503 morti.A Torino un guarito torna positivo

Coronavirus, 26.062 malati; 2.941 guariti; 2.503 morti

In Italia si contano 26.062 malati di coronavirus (+2.989 su ieri), cui si aggiungono 2.941 guariti (+192) e 2.503 decessi (+345). E' quanto illustrato dal commissario all'emergenza Angelo Borrelli nel punto stampa di oggi. Il numeri di casi totali balza a 31.506, una crescita di 3.526, superiore a quella di ieri.

CORONAVIRUS, PAZIENTE 1 PIEMONTE 'GUARITO' MA ESITO TAMPONE POSITIVO

E' a casa da alcuni giorni ma non può ancora tornare alla vita normale il primo contagiato in Piemonte. L'ultimo tampone a cui è stato sottoposto il paziente uno e che nel caso di esito negativo gli avrebbe permesso il completo ritorno alla vita collettiva ha dato esito positivo, per questo dovrà sottoporsi ad altri tamponi prima di tornare alla vita di prima insieme alla famiglia. I sanitari dell'Amedeo di Savoia che lo hanno avuto in cura fanno, però, sapere che molte infezioni virali hanno questo comportamento, che si tratta di un fenomeno biologico non inconsueto e che il paziente resta, comunque, guarito.

CORONAVIRUS, MORRONE: 'PRIMO DETENUTO POSITIVO, BONAFEDE DIA MASCHERINE A AGENTI'

"Il ministro Bonafede e il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria si affrettino a fornire gli indispensabili presidi sanitari, a partire dalle mascherine, agli agenti della polizia penitenziaria in servizio nelle carceri italiane. È necessario tutelare la salute di tutti : agenti, operatori sanitari e detenuti". Così il deputato della Lega, Jacopo Morrone, su Facebook, sottolineando il caso del 'primo DETENUTO positivo a Voghera.