Coronavirus, ordinanza Salute-Interno: stop totale a tutti gli spostamenti

IL TESTO INTEGRALE DELL'ORDINANZA DEI MINISTERI DELL'INTERNO E DELLA SALUTE



Nuova stretta contro la diffusione del coronavirus.



Per evitare l'esodo verso le Regioni del Mezzogiorno dei lavoratori delle aziende che chiuderanno in virtù del nuovo decreto, i ministri della Salute e dell'Interno hanno adottato congiuntamente un'ordinanza che vieta di spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza per motivi di salute.



La misura è immediatamente in vigore ed stata adottata dopo diversi allarmi lanciati dai governatori del Sud.