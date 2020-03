Coronavirus piu' forte della Spectre, slittano le riprese di 007

Quel che non é riuscita a fare la Spectre, lo ha ottenuto il nuovo coronavirus, che ha messo all'angolo per James Bond, e, per la prima volta, Hollywood. Il venticinquesimo capitolo delle avventure dello 007 piu' famoso del mondo sarebbe dovuto uscire nelle sale cinematografiche il prossimo mese di aprile, ma la data é stata spostata a novembre. La comunicazione del rinvio, chiesta anche dai fan nei gorni scorsi, é stata fatta dal canale Twitter del film: "MGM, Universal e i produttori di Bond, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli - si legge - annunciano che dopo un'attenta considerazione e una valutazione del mercato - l'uscita di No time to die é stata rinviata a novembre 2020". Si tratta, sottolinea Hollywood Reporter, del primo rinvio nella produzione di Hollywood a causa dell'epidemia Covid-19. Diretto da Cary Joji Fukunaga, e interpretato da Daniel Craig, "No time to die" aveva una prima mondiale fissata a Londra per il prossimo 31 marzo.