Coronavirus, risalgono i positivi. 2.107 casi. Crescono i morti: 837

Coronavirus: Borrelli, lieve ripresa con 2.107 nuovi positivi - Oggi salgono a 2.107 i nuovi positivi da coronavirus, in leggera ripresa rispetto ai 1.648 casi registrati ieri (77.635 casi totali). In lieve aumento anche i decessi passati a 837 rispetto agli 812 registrati ieri (12.428). Continua ad essere superiore a mille (1.109) il numero dei guariti seppur in calo rispetto al record di ieri pari a 1.590 pazienti guariti (15.729). Lo ha comunicato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nella conferenza stampa quotidiana.



CORONAVIRUS: BORRELLI "RACCOLTI OLTRE 75 MLN, GRAZIE ITALIANI" - "Le donazioni per la Protezione Civile hanno raggiunto oltre 75 milioni, vogliamo ringraziare gli italiani per la loro generosita' grande e piccola e ringraziamo tutti. Queste risorse sono state gia' impiegate per 8,1 milioni per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa presso il Dipartimento sull'emergenza coronavirus.



CORONAVIRUS, BORRELLI: DISTANZIAMENTO SOCIALE REGOLA FERREA - "Se vogliamo sconfiggere questo virus dobbiamo continuare a mantenere il distanziamento sociale. Questa regola deve essere ferrea". Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo BORRELLI, durante la consueta conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza Coronavirus.



Coronavirus, Borrelli: Grazie a personale sanitario in prima linea - "Grazie al personale sanitario e tutti coloro che sono in prima linea e a loro tutto il nostro sostegno e la nostra riconoscenza". Così il capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli durante la conferenza stampa.