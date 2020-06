Coronavirus, Rt sotto l’1 in tutte le regioni ma ci sono ancora focolai attivi

Coronavirus, Rezza: "Situazione migliora. Non abbassare guardia"

"La situazione in Italia continua a migliorare, diminuisce il numero di casi, dappertutto l'Rt e' al di sotto di 1. Restano alcune differenze a livello regionale ma la capacita' di risposta e' globalmente migliorata". Lo ha detto Giovanni Rezza, epidemiologo e ricercatore dell'Iss, commentando i dati del rapporto di monitoraggio sul Covid. "Ci sono alcuni focolai presenti - ha aggiunto - piuttosto piccoli ma che ci dicono che bisogna mantenere alta la guardia e le misure di distanziamento sociale".

Coronavirus, monitoraggio Iss: focolai attivi nella Penisola

"In quasi tutta la Penisola, sono documentati focolai di trasmissione attivi", è quanto rivela il monitoraggio del Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanita' relativo alla settimana tra il 25 e il 31 maggio. "Tale riscontro, che in gran parte e' dovuto alla intensa attivita' di screening e indagine dei casi con identificazione e monitoraggio dei contatti stretti - si legge nel rapporto - evidenzia tuttavia come l'epidemia in Italia di COVID-19 non sia conclusa".

"Le misure di lockdown in Italia hanno effettivamente permesso un controllo dell'infezione da SARSCoV-2 - specifica infine il report - sul territorio nazionale pur in un contesto di persistente trasmissione diffusa del virus con incidenza molto diversa nelle 21 Regioni/PPAA. La situazione relativa prevalentemente alla prima fase di transizione, e' complessivamente positiva".