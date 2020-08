Coronavirus, Solinas: lockdown della Sardegna una 'boutade' assurda

"L'ipotesi di un lockdown per la Sardegna credo che sia una boutade priva di qualsiasi fondamento". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Christian Solinas: "Se ci fosse verita' anche minima in una affermazione di questo tipo, saremmo all'assurdo. La Sardegna che e' riuscita ad avere la circolazione piu' bassa d'Italia e che ancora oggi, nonostante i casi di importazione, continua a non essere tra le prime sette-otto regioni che hanno indice Rt superiore a uno, sarebbe penalizzata con un attacco frontale al sistema economico produttivo e alla sua reputazione turistica".

"Avevamo avuto una circolazione pari a zero e la ripresa dei contagi - ha puntualizzato il governatore sardo - e' dovuta alla circolazione senza controlli che purtroppo e' stata adottata come modello da da parte del governo nonostante avessimo proposto una soluzione completamente diversa". Solinas ha ricordato che "ci fu una strumentalizzazione violenta sulla proposta di test ai passeggeri in arrivo nell'isola, fatta oltre tre mesi fa,e che si innestava su un modello che si innestava sul solco internazionale di esperienze come quelle della Corea del Sud e dell'Indonesia". Il presidente della Sardegna osserva quindi che oggi "il governo ha mutato orientamento e sta adottando un modello simile per chi arriva da Spagna, Grecia, Croazia e Malta".