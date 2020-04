Coronavirus, Speranza: “Covid-Hospital fondamentali per sconfiggere il virus"

“Covid Hospital in tutta Italia sono fondamentali per sconfiggere virus” queste le parole di Roberto Speranza, ministro della salute, all’inaugurazione del Covid-Hospital presso il policlinico Militare Celio.

I Covid hospital sono strutture ospedaliere dedidcate in modo esclusivo al coronavirus, "Dobbiamo investire nella strategia che il governo italiano sta mettendo in campo" ha dichiarato il ministro Speranza all’inaugurazione del Covid-Hospital presso il policlinico Militare Celio "nel giro di poco riusciremo a rafforzare la nostra capacità di risposta al virus".



Al Celio nasce hub "Covid-hospital" da 120 posti letto

Centoventi posti letto, dei quali 30 destinati alla terapia intensiva o sub-intensiva, verranno predisposti nelle prossime due settimane presso il Policlinico Militare Celio di Roma, il nuovo hub che diventerà polo di riferimento anti Covid-19 del centro Italia. Una specifica struttura con una capacità di ricovero e cura che verrà successivamente implementata fino a 150 posti, di cui 50 per terapia intensiva o sub-intensiva. L'iniziativa - spiega il ministero della Difesa si colloca nel quadro di una collaborazione da tempo in atto con il ministero della Salute e la Regione Lazio. Questa mattina è avvenuto il sopralluogo del ministro della Difesa Lorenzo Guerini e del ministro della Salute Roberto Speranza presso il Policlinico Militare per verificare lo stato dei lavori, già avviati.

"Sulla base delle indicazioni che il ministro Speranza ha fornito a tutto il Paese - ha ricordato Guerini - la Difesa e il Policlinico Militare Celio hanno risposto con tempestività alla necessità di sviluppare una rete di Covid Hospital, che rappresenta una priorità non solo ora che siamo ancora nella fase acuta, ma anche in futuro. Dentro le scelte forti che il governo ha compiuto in questi mesi, prescritte dalla comunità scientifica, c'è sempre stato l'apporto della Difesa. Le Forze armate sono chiamate a svolgere il loro lavoro per la salvaguardia delle istituzioni e quando il Paese chiama rispondono sempre con profondo senso del dovere. Ringrazio i medici militari e gli infermieri impegnati qui al Celio, dove abbiamo deciso di dedicare spazi per la lotta al Covid-19, e tutti coloro che operano in prima linea dove c'è l'emergenza".



"Covid hospital un tassello nella battaglia al coronavirus"



"Questo hub Covid-hospital rappresenta uno dei tasselli per le settimane a venire nella battaglia contro il virus - ha sottolineato il ministro Speranza - l'Italia vincerà la sfida, ma la ricerca scientifica ancora non ha trovato un vaccino utile, dunque è di estrema importanza continuare a rispettare le regole del distanziamento sociale. Voglio esprimere tutto il mio senso di gratitudine per il lavoro del ministro della Difesa. Le Forze amate hanno rappresentato uno dei soggetti fondamentali in questa emergenza. Dentro l'emergenza hanno risposto le Forze armate, hanno risposto tutti i cittadini italiani rispettando, per la stragrande maggioranza, le regole adottate dal governo, ha risposto lo Stato".



Il materiale e le attrezzature sanitarie saranno fornite dalla struttura commissariale del dottor Arcuri nominata dal governo per l'attuazione e il coordinamento delle misure per il contenimento e il contrasto dell'emergenza, mentre il ministero della Difesa concorrerà alle spese finanziarie attraverso un contribuito fornito da "Difesa Servizi", Società in house del Ministero. In particolare, tale iniziativa rientra nell' "Accordo Quadro per la cooperazione in tema di Sanità pubblica tra ministero della Difesa e Regione Lazio" e le più recenti convenzioni con l'Azienda Ospedaliera "S. Giovanni-Addolorata" e con l'Istituto Nazionale Malattie Infettive L. Spallanzani.



Il ministro della Salute, Roberto Speranza, a seguito del colloquio telefonico con la commissaria UE alla Salute, Stella Kyriakides ha commentato: "Siamo ancora nel pieno dell'emergenza. Occorrono cautela e gradualità per non vanificare i grandi sacrifici fatti finora". Durante il colloquio è stato anticipato al ministro il documento dell'Ecdc (Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie) in cui si manifesta la seria preoccupazione per un eventuale allentamento delle misure restrittive nei paesi in piena emergenza Covid.