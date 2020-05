Coronavirus: spostamenti tra regioni dal 3 giugno ma via libera non per tutti

L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua all'Italia, la fase 2 è iniziata ma a rilento, complice anche la crisi economica che sta attraversando tutto il Paese. C'è una data - come riporta il Corriere della Sera - che potrebbe segnare una svolta per la riapertura delle frontiere tra regioni, è quella del 29 maggio, venerdì prossimo. Quel giorno arriverà il report settimanale del monitoraggio che fornirà le indicazioni per concedere il via libera agli spostamenti tra le regioni. Mentre nella fase attuale c’è liberta di movimento nella propria regione di residenza, dal 3 giugno — come previsto dal decreto in vigore — ci si potrà spostare in tutta Italia. Ma l’apertura potrebbe non essere totale. Sarà infatti il governo a decidere i criteri e i governatori avranno il potere di imporre limitazioni. Con un obiettivo ormai evidente: impedire l’ingresso a chi proviene dalle regioni con il maggior numero di contagi.