Coronavirus: test salivari, arriva il via libera. Positività trovata in 10 min

L'emergenza Coronavirus in Italia continua, nonostante il numero dei contagiati sia inferiore rispetto ad altre parti dell'Europa come Francia e Spagna, la riapertura delle scuole potrebbe far risalire i casi di positività. Per questo - si legge sul Fatto Quotidiano - c'è stata l'accelerata per il via libera ai test salivari e adesso l'Istituto Spallanzani di Roma ha dato l'ok definitivo. La sperimentazione potrà così iniziare.

La procedura prevede che olo i soggetti che risulteranno positivi vengano poi sottoposti a tampone. I salivari, quindi, insieme a sierologici e antigenici sono pensati per effettuare uno screening preliminare nelle zone che presentano situazioni di criticità, nelle quali solo in un secondo momento verrà utilizzato il test classico, considerato lo standard per la diagnostica.

Si tratta di test, spiegano gli esperti, che si adattano perfettamente ai bambini e ai disabili, perché percepiti come meno invasivi in confronto al classico tampone –che viene inserito nel naso a un livello di profondità che può provocare un certo fastidio – specie nei più piccoli – e implicano una minore collaborazione del paziente. “Certo, per i nostri operatori il rischio di contagio è più elevato –sottolinea Bartoletti – perché i bambini non sempre collaborano e i sanitari sono più esposti ai fluidi provenienti dalla bocca. Ma, chiaramente, permetteranno uno screening più ampio fra queste categorie”.