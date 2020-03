Coronavirus, un positivo anche nella residenza del Papa. Vaticano blindato



Il Coronavirus non guarda in faccia a nessuno. L'ultimo caso di positività infatti arriva dalla residenza del Papa a Santa Marta. Un monsignore italiano della segreteria di stato è risultato positivo al test. Diventano cinque le persone contagiate in Vaticano, ma per il momento - si legge su Repubblica - non dovrebbero esserci apprensioni per il Santo Padre che che di fatto vive nella sua camera con annesso studio, pranza e cena da solo e al mattino celebra la messa a Santa Marta in streaming e senza fedeli, solo con i segretari. Ma questa volta la faccenda è più delicata. Il monsignore risultato positivo alloggia da anni nell’albergo dove vive Francesco. A questo punto, si viene a sapere Oltretevere, scatteranno le stesse procedure già applicate negli ambulatori e negli uffici della Segreteria di Statodopo il primo contagio: «sanificazione» e quindi disinfezione degli ambienti e controlli su tutte le persone venute a contatto con il paziente infettato. Anche ieri Francesco ha guidato l’udienza generale da solo, in diretta dalla biblioteca del Palazzo Apostolico. Lo stesso ha fatto con la recita globale del Padre Nostro, a mezzogiorno, cui ha invitato i cristiani delle varie confessioni in tutto il mondo.