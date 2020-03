Coronavirus, vinceremo questa guerra

Mai come in queste ore il Paese ha estrema necessità di unione, fiducia, tenacia, coralità e speranza. In centinai stanno “cadendo” e sono nostri concittadini; nonni, madri, padri, sorelle, fratelli, zii. Un’ecatombe. Che siano per la maggior parte anziani o “vecchi” non è affatto una magra consolazione, tutt’altro. Con loro, a morire per mano di un killer subdolo ed invisibile (con l’aiuto di qualche irresponsabile), c’è la storia, la saggezza, il buonsenso, la comprensione, l’umanità. Pariamo dei veri custodi, i pilastri, gli ultimi baluardi di quei valori, quali famiglia e rispetto (parole ultimamente un po’ in disuso), finiti nel dimenticatoio tra le nuove generazioni. Anche perderne uno anticipatamente è come perdere un pezzetto di noi.

Maledetti coloro che minimizzano o si beffano di questa drammatica situazione. Maledetti coloro che non comprendono appieno l’inferno in cui è piombato il nostro sistema. Maledetti coloro che – con atteggiamenti scellerati e spregiudicati – mettono ad alto rischio sé stessi e il prossimo. Con un elevato tasso di letalità, pari al 7%-8%, il Coronavirus non è paragonabile ad altre infezioni virali del recente passato. Tuttavia c’è chi ancora persevera e ignora i dati matematici basilari. Una classica e “normale” forma influenzale di stagione miete qualche migliaio di vittime all’anno, ma (che sia ben chiaro!!!) su una base di milioni di ammalati. Tentare di quantificare il numero di decessi di Covid-19 su una eventuale medesima cifra complessiva, equivarrebbe ad uno bilancio finale di proporzioni bibliche. Il sistema sanitario lombardo e veneto, tra i migliori al mondo, è quasi al collasso e in alcune zone quali la bergamasca o il bresciano, la battaglia quotidiana tra contagiati, intubati, carenze di camere intensive e morti rasenta l’inferno. Il bollettino numerico serale di Borrelli è lapalissiano. Pronti soccorso blindati, corridoi ove non v’è un attimo di tregua, stanze adibite a prima accoglienza, stati clinici disperati che si sommano ai nuovi arrivi, macchinari in fase di esaurimento e cimiteri stracolmi. Un tour de forze inimmaginabile.

Una guerra che ci ha presi alla sprovvista e contro la quale non eravamo pronti, ma che stiamo combattendo con stoico coraggio. Non solo poeti, artisti, eroi, santi, pensatori, scienziati, navigatori e trasmigatori, questa è Terra di chi ha vissuto conflitti, distruzione, terremoti, alluvioni, devastazioni, bombe, ma che poi si è sempre rialzata con ORGOGLIO E ONORE!

E mentre la Germania dissimulava, la Francia ridimensionava, l’Austria chiudeva, la Spagna prendeva le distanze e qualche cretina banchiera, serva dei poteri forti, apriva la bocca senza contare fino a 10, l’Italia era - in maniera forsennata ed ammirabile - in “corsa” già da settimane. E ai soliti detrattori d’oltreconfine, bravi solo a denigrare una Nazione che per storia, tradizioni e sapere è il vanto di un’Europa ormai palesemente inesistente, sia sotto il profilo cooperativo che finanziario, val la pena dire a testa alta: “Vi facciamo vedere come lotta il popolo italiano”.

Dobbiamo farlo per i nostri connazionali periti, per quelli contagiati, per i gloriosi titolari e dipendenti di imprese e attività che si sono dovuti fermare, per i giornalisti in prima linea, per i militari, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, la Polizia Penitenziaria, gli amministratori locali, gli uomini e le donne della Protezione Civile e persino per i detenuti. Ma anche e soprattutto per gli attuali Eroi, quelli in trincea, stanchi e stremati, ovvero infermieri, assistenti, rianimatori, anestesisti, operatori 118, specialisti, professori e medici di ogni ordine e grado.

A noi, il popolo, vien chiesto solamente una cosa; rispettare con ferrea diligenza il decreto governativo rimanendo serrati in casa. Ma noi, il popolo, possiamo far sentire vicinanza e calore a tutti quelli che lavorano dissennatamente h24 nei luoghi della sofferenza in un unico modo possibile; seguire le direttive che ci vengono impartite dalla comunità scientifica, alias esperti con un ragguardevole background alle spalle.

Ed in siffatto tragico e surreale contesto c’è chi prova a sentirsi utile, magari unendosi agli sforzi anche solo improvvisando applausi scroscianti all’indirizzo degli operatori sanitari e canti popolari nei folti rioni metropolitani o pianificare turni per i rifornimenti alimentari a beneficio dell’intera palazzina (onde evitare sortite eccessive) o rinunciare agli affetti vicini e lontani pur di salvaguardare l’incolumità propria e altrui oppure sventolando dai balconi il vessillo, alto e sontuoso, della nostra Patria, l’amato tricolore. Ognuno vuol dimostrare solidarietà come può, ognuno sente il bisogno di fare qualcosa pur sapendo che il margine d’azione è assai ristretto e ognuno desidera fornire sostegno e aiuto in qualsiasi forma possibile, consapevole del fatto che stavolta non c’è la nazionale di calcio in campo, la Ferrari in pista o Luna Rossa in mare, ma la vita dei nostri “fratelli”.

E’ questo è il vero volto della grande ITALIA!

Mirko Crocoli