Covid-19, 531 nuovi casi e 50 morti. Lombardia, nessun decesso segnalato

Sono 531 i nuovi casi totali in piu' oggi di Coronavirus in Italia registrati nel bollettino quotidiano diffuso dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, un dato leggermente inferiore rispetto a quello degli ultimi tre giorni. I casi totali comprendono gli attuali positivi, i guariti e i deceduti. Oggi si registra un incremento di 50 vittime, che fa arrivare il totale a 32.785 morti da inizio pandemia. Sono saliti a 140.479 i guariti e i dimessi per il Coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.639.



Ecco i dati della giornata di oggi che riguardano la Lombardia. "Per quanto riguarda la voce decessi, si specifica che i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali oggi non hanno segnalato decessi" spiega la Regione. I tamponi effettuati: 11.457 totale complessivo: 670.241 - attualmente positivi: 25.614 (-16) - totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi: 87.110 (+285) - i nuovi casi positivi: 285 (2,5% rapporto con i tamponi giornalieri) - i guariti/dimessi: +301 totale complessivo: 45.656 - in terapia intensiva: -2 totale complessivo: 197 - i ricoverati non in terapia intensiva: -9 totale complessivo: 4.017 - i decessi: totale complessivo: 15.840 i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali oggi non hanno segnalato decessi.