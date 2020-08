Covid-19, contagi in calo, 239 in un giorno. Emilia la Regione più colpita

I casi totali in Italia di persone contagiate da Coronavirus sono 248.070, con un incremento di 239 rispetto a ieri. Un segnale positivo se si pensa che ieri l'incremento aveva sfiorato quota 300 (295), mentre oggi si abbassa di molto rispetto alla soglia. Nel complesso il saldo degli attualmente positivi si discosta di una sola unita' rispetto a ieri (12.456 rispetto ai 12.457 di ieri). Una piccola buona notizia arriva dalle terapie intensive: 42 i ricoverati di oggi, uno in meno del giorno precedente. Aumentano anche i guariti, che arrivano a 200.460, ovvero 231 in piu' rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 708, con in lieve incremento di 3. I decessi raggiungono quota 35.154: 8 le nuove vittime. Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi, che sono stati trovati soprattutto in Emilia Romagna (+49), Lombardia (+38) e Veneto (+45).



Coronavirus, in Lombardia 38 nuovi casi e 8 decessi - Sono 38 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia, a seguito dei 7.712 tamponi effettuati ieri. Dei 38 nuovi casi, 6 sono 'debolmente positivi' e 4 sono stati individuati a seguito di test sierologici. Le vittime sono state 8, portando a 16.815 decessi il totale in Lombardia dall'inizio della pandemia. I guariti e dimessi di ieri sono 164, scendono di 5 i ricoverati non in terapia intensiva, che si attestano a 153; stabili i ricoverati in terapia intensiava, 5. I nuovi casi sono 10 a Milano di cui 5 a Milano città; 9 a Bergamo; 4 a Brescia; 4 a Cremona; 3 a Mantova; 1 solo contagio rispettivamente nelle province di Monza-Brianza, Lodi, Varese, Sondrio e Como. In provincia di Lecco e Pavia non ci sono stati nuovi casi. I tamponi effettuati in Lombardia tra sabato e domenica sono 7.712, per un totale complessivo di 1.316.219 I guariti/dimessi salgono a 73.676 (+164) (72.209 guariti e 1.467 dimessi). Nove pazienti sono in terapia intensiva e 153 ricoverati non in terapia intensiva. In particolare, per quanto riguarda le città più colpite i casi a Milano sono 10 di cui 5 a Milano città, 9 a Bergamo, 4 a Brescia e Cremona.