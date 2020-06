Covid-19, nelle ultime 24 ore 55 vittime. +318 casi, 8 Regioni a quota zero

Coronavirus, Protezione Civile: +318 casi, otto Regioni a quota zero - Sono 318 i casi di positività al Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Di questi 187 riguardano la Lombardia mentre otto regioni registrano zero nuovi contagi. Si tratta di Puglia, Trentino Alto-Adige, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. I tamponi effettuati sono stati 52.159.

Coronavirus, Protezione Civile: 55 morti nelle ultime 24 ore - Sono 55 le persone decedute in Italia nelle ultime 24 ore e positive al Coronavirus. Il totale dei morti dall'inizio dell'epidemia è di 33.530.

Coronavirus, Protezione Civile: -16 pazienti in terapia intensiva - Sono 16 in meno le persone in terapia intensiva in Italia e positive al Coronavirus. Il totale è di 408.

Coronavirus, Protezione Civile: attualmente positivi sotto i 40mila - Scende sotto quota 40mila il numero delle persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. Il -1.474 fatto registrare nelle ultime 24 ore porta il totale a 39.893.

Coronavirus, Protezione Civile: totale guariti sopra i 160mila - Sono oltre 160mila le persone guarite in Italia dopo aver contratto il Coronavirus. Il +1.737 fatto registrare nelle ultime 24 ore porta il totale a 160.092.