Covid-19: reti sovraccariche in UE. Anche YouTube sospende l’alta definizione

YouTube sospende l'alta definizione

Le reti Internet europee sono sovraccariche, Bruxelles chiama, anche YouTube risponde. Dopo Netflix, che lo aveva annunciato ieri, da oggi anche YouTube sospende l’alta definizione dello streaming, abbassandone la qualità al livello standard, per alleggerire il traffico dati che, dall’inizio dell’emergenza coronavirus, è aumentato esponenzialmente. La richiesta era arrivata direttamente dalla Commissione Europea, dopo che l’elevato utilizzo del traffico internet è aumentato in tutta Europa, soprattutto a causa dello smartworking obbligato per i lavoratori in quarantena. La decisione è stata presa dai ceo di YouTube, Susan Wojcicki, e di Google, Sundar Pichai, proprietaria della piattaforma.