Covid, al Papeete di Salvini si anticipa lo stop all'obbligo della mascherina

Chissà se dietro alla battaglia di Matteo Salvini per anticipare la decadenza dell’obbligo della mascherina c’era la sua voglia irrefrenabile di tornare a salire in consolle al Papeete Beach e animare gli aperitivi della movida di Milano Marittima con le note dell’inno di Mameli. Già, perché nel locale di Massimo Casanova, imprenditore balneare romagnolo purosangue che il segretario della Lega, abituale frequentatore del Papeete, ha spedito anche a Strasburgo all’Europarlamento, la temperatura è alta. E anche la voglia di far festa, in barba alle regole però.



Secondo quanto Affaritaliani.it può documentare con video e foto qui sotto, sabato 26 giugno poco prima dell’ora di cena, ben 36 ore prima della decadenza dell’obbligo di mascherina all’aperto, di fatto i giovani clienti desiderosi di sorseggiare un Mojito e di danzare in spiaggia sono stati fatti entrare al Papeete senza mascherina. All’interno del locale, poi, non è stata fatta rispettare neanche la distanza di sicurezza. Tutti accalcati per ordinare da bere e a ballare, in un locale dove sono stati ospiti anche due addii al celibato. Che al Papeete sulla Riviera Romagnola vanno forte.



Unico accorgimento all’ingresso, quasi una presa in giro, un decalogo anti-Covid (accanto al classico flacone per disinfettarsi le mani) dove viene scritto: “E’ obbligatorio l’uso della mascherina” e “rispettare la distanza di sicurezza”. Peccato che dentro allo stabilimento balneare e discoteca niente di tutto questo venga rispettato e fatto rispettare.

L’aperitivo al tramonto prima delle notti magiche della Nazionale è andato in scena, inoltre, mentre ancora ieri il consulente del Ministero della Salute Walter Ricciardi invitava a perseverare con la mascherina anche all’aperto quando non è possibile rispettare la distanza di sicurezza. Indicazione fatta propria anche dal governo Draghi che prolungherà probabilmente lo stato di emergenza oltre il 31 luglio e che soprattutto al locale preferito di Matteo Salvini e del popolo della movida bisognerebbe osservare.



Il motivo sta nei numeri: su 17.435.555 nella fascia di età tra i 12 e i 40 anni sono meno di due milioni quelli che hanno già completato il ciclo vaccinale e più di 15 milioni coloro che non si sono vaccinati o hanno ricevuto soltanto la prima dose, dunque ad altissimo rischio di incrociare la variante Delta (il 60% più contagiosa della variante Alpha, all’inizio identificata nel Regno Unito, che a sua volta era circa il 50% più contagiosa del ceppo originario di Wuhan) e di diffonderla visto che, secondo gli ultimi studi, solo con due dosi si è protetti dal contagio della nuova variante che si avvia a diventare prevalente anche in Italia.



Ma al Papeete, dove all’ingresso si viene accolti da una Ferrari rosso fiammeggiante, dovrebbero forse riflettere su quello che è successo nel weekend a Maiorca: 850 contagiati in pochi giorni e oltre 3.000 in quarantena, tutti giovanissimi ritrovatisi in una delle isole spagnole della movida e trasformatisi in improvvisi “untori” al rientro a casa.

Con l’arrivo delle agognate ferie, siamo sicuri che al Papeete dove a luglio del 2019 il segretario del Carroccio decise le sorti del governo Conte-uno, Matteo Salvini dalla consolle suggerirà a Casanova maggiore accortezza. Sempre che un Mojito di troppo e il solleone non giochino brutti scherzi.

