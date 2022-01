Covid, Antonio Cassano ricoverato a Genova: è vaccinato con due dosi

Cassano, ricoverato per Covid a Genova. La moglie su Instagram: "Vaccinato con due dosi"

Antonio Cassano, positivo al Covid, è in buone condizioni ma per sicurezza è stato ricoverato nel reparto malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. "Antonio è in ospedale e sta bene", ha rassicurato su Instagram la moglie, Carolina Marcialis, smentendo anche le voci secondo cui il marito non sarebbe vaccinato.

“È vaccinato con due dosi, mi fa piacere che uno la mattina si sveglia e decide di scrivere il c... che vuole". L'ex attaccante di Roma, Sampdoria e Nazionale era risultato positivo poco prima di Natale, poi nel corso dei giorni il peggioramento con la decisione di portarlo al San Martino dove viene seguito dall'equipe del professor Matteo Bassetti.

Le sue condizioni, viene assicurato, non destano preoccupazione. Cassano ha passato gli ultimi giorni del 2021 e questo inizio 2022 in isolamento dopo aver contratto il virus, rispettando le normative per il contrasto alla pandemia. Nelle ultime ore, però, le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate rendendo necessario il ricovero.

