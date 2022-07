Covid, contagi alle stelle. Gimbe: "Senza mascherine, lockdown di fatto"

Il monitoraggio dei casi Covid, da parte della Fondazione Gimbe, conferma un aumento del 55%



I nuovi casi di Covid continuano a salire, sono nella settimana dal 29 giugno al 5 luglio, sono stati 595.349, con un aumento del 55% rispetto alla settimana precedente. Mentre, i contagi settimanali crescono in tutte le regioni e sono 38 le province italiane che contano più di 1.000 casi per 100.000 abitanti. La crescita va di pari passo a un aumento del 33% del numero dei tamponi totali: da 1,6 milioni a 2,1 milioni.

Questo è quanto rivelato dal monitoraggio a cura della Fondazione Gimbe. Il presidente Nino Cartabellotta commenta: "L'aumento dei nuovi casi settimanali per la terza settimana consecutiva supera il 50%, con un tempo di raddoppio di 10 giorni, una crescita esponenziale che non contabilizza il sommerso dei casi non dichiarati".

Inoltre, Cartabellotta rileva che le quarte dosi sono "al palo e con grande differenze regionali nelle coperture e un'alta percentuale di popolazione sintomatica o isolata rischia di determinare un ‘lockdown di fatto‘ su vari servizi, inclusi quelli turistici".