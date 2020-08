Covid, lui muore e l'infermiere lo deruba. Sottratti 7 mila € col bancomat

Coronavirus, lui muore l'infermiere lo deruba. Sottratti 7 mila € col bancomat

Nel pieno dell'emergenza Coronavirus, in uno dei luoghi più copiti dalla pandemia in Italia, a Bergamo si è consumata una triste vicenda. Un infermiere del pronto soccorso - si legge sul Corriere della Sera - ha rubato il bancomat e il pin a un anziano ricoverato per Covid e mentre il paziente era in agonia gli ha prelevato quasi 7 mila euro. È accaduto al Policlinico San Marco di Zingonia nei giorni più bui dell’epidemia. È il 13 marzo quando Antonio Cavati, 66 anni,celibe, di Cividate al Piano, accusa i sintomi del virus che pochi giorni prima gli ha ucciso la mamma.

Intanto l’infermiere e la fidanzata, una 24enne di Fara d’Adda, prelevano a ripetizione contanti, fanno il pieno di benzina e si danno allo shopping in un market di elettronica. La vicenda salta fuori a metà maggio. Sono le sorelle di Cavati, scorrendo l’estratto conto, ad accorgersene. Si rivolgono al legale di famiglia, che sporge denuncia alla polizia locale di Romano. Lunedì il blitz con le perquisizioni negli appartamenti dell’infermiere e della fidanzata: vengono ritrovati gli acquisti incriminati e gli scontrini, conservati come garanzia. Scattano le denunce a piede libero. Il policlinico San Marco ha sospeso il dipendente in via cautelare.