Coronavirus, Mara Maionchi positiva: ricoverata. Ecco come sta

Mara Maionchi, la popolare discografica e giudice di numerosi talent tv, ha il Covid. E' stata ricoverata in un noto ospedale milanese e le sue condizioni sembrerebbero non destare particolare preoccupazione. Desta invece piu' apprensione la situazione legata al set di Italia's got Talent che la scorsa settimana, a seguito di alcuni giorni di registrazioni, si e' purtroppo trasformato in un focolaio importante. Oltre a Mara Maionchi e Federica Pelligrini. si sarebbero ammalate altre persone tra altri talent, tecnici e produzione, e questo nonostante protocolli stringenti e tamponi effettuati prima di iniziare le registrazioni.

Covid: Mara Maionchi, staff "e' serena e in ottime mani"

Migliaia di messaggi di solidarieta' sui social per Mara Maionchi, la popolare discografica e giudice di numerosi talent tv, da ieri ricoverata in un ospedale milanese per Covid. Per rassicurare gli ammiratori, lo staff della Maionchi ha pubblicato sui profili Instagram e Facebook della discografica una vecchia foto che la ritrae sorridente mentre fa le corna, e la scritta: "La Mara ricoverata: una diapositiva! Cari tutti grazie per gli splendidi messaggi, la Mara e' serena e in ottime mani! Un abbraccio mascherato". Le sue condizioni sembrerebbero non destare particolare preoccupazione ma la situazione legata a questo virus e' di una tale incertezza che gli incoraggiamenti e gli 'in bocca al lupo' non si contano. Da dire che nei messaggi, i fan si sono adeguati a quel linguaggio molto 'colorito' caratteristico della discografica e che l'ha fatta amare dal grande pubblico, del tipo "Mara non rompere i cog... e riprenditi" e via cosi'. In molti viene definita una "forza della natura", "un vulcano di energia", "una guerriera" che presto tornera' a casa.