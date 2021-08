Covid, Paul McCartney si vaccina: "Fatelo anche voi, è cool"

"Siate cool. Vaccinatevi". Il messaggio pro-vax chiaro e forte arriva da Paul McCartney che sui profili social seguiti da milioni di persone ha pubblicato una foto della sua vaccinazione. Cappello di lana in testa, mascherina di tessuto con disegno cachemire, maglia blu con la manica tirata su per l'iniezione, l'ex Beatle ha voluto dare un segnale in un momento in cui anche in Inghilterra i contagi da Covid 19 stanno risalendo.