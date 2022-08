Croazia, uccide l'amica con cui era in vacanza dopo un litigio

Uccisa una donna di 40 anni dall'amico con cui era in vacanza ad Umago

All’alba di oggi, giovedì 18 agosto, un uomo italiano di 30 anni ha ucciso l'amica con cui era in vacanza a Umago, in Croazia a pochi chilometri da Trieste, in seguito ad una lite.

La vittima di 40 anni, era spesso ospite del villaggio di Zacchigni, nell’Umaghese. A dare l’allarme la proprietaria dell’appartamento che ha raccontato di aver sentito delle urla provenire dal piano di sopra, dopo di che “ho sentito anche dei forti colpi e dei vetri andati in frantumi” ha raccontato la signora. Il Pronto soccorso e la Polizia sono arrivati in breve tempo, ma per la vittima non c’era nulla da fare.

L’uomo è stato arrestato. Gli agenti della Criminal pol della Questura istriana stanno effettuando il sopralluogo al termine del quale si avranno più dettagliati.