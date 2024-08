Crollo Scampia, una delle due bimbe in gravi condizioni si è risvegliata

Crollo Scampia, si è svegliata una delle due bambine ferite più gravemente dopo il cedimento del ballatoio. Le condizioni di tutte le 7 piccole

Delle 7 bambine rimaste ferite nel crollo del ballatoio della Vela Celeste di Scampia, avvenuto lo scorso 22 luglio e che ha provocato la morte di 3 persone adulte, due erano in gravissime condizioni. Oggi, venerdì 2 agosto, una di queste si è svegliata. Si tratta di una bimba di 4 anni, ricoverata in Terapia Intensiva Pediatrica all'ospedale Santobono di Napoli, che sembra si sia risvegliata e respiri da sola, stando a quanto riportato su Fanpage.it. Anche per l'altra piccola gravissima, di 7 anni, le condizioni sembrano migliorare, tanto che è stata trasferita alla Unità Operativa di Neurochirurgia e la prognosi è stata sciolta.

Per quanto riguarda le altre 5 bambine, tre sono ricoverate in Ortopedia, mentre due in Chiruriga d'urgenza. La più grande, 10 anni, è stata operata al femore e sta aspettando un intervento maxillo facciale. C'è poi una bambina di 9 anni che ha subito un decorso post operatorio all'omero senza complicanze e le sua condizioni sembrano buone, tanto che potrebbe essere dimessa. Sempre in Ortopedia c'è, poi, una bimba di 2 anni le cui condizioni sono in generale buone e stabili. Per le ultime due in Chirurgia d'urgenza, una di 2 e l'altra di 4 anni, i medici riferiscono che sono in miglioramento. Entrambe sembrano stabili e si alimentano da sole.